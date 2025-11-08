إعلان

أول تعليق من محمد رمضان بعد دفن والده

كتب : منى الموجي

12:46 م 08/11/2025

محمد رمضان ووالده

كتبت- منى الموجي:

وجه النجم محمد رمضان رسالة شكر لكل من قدم له واجب العزاء وقام بمواساته بعد وفاة والده في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بعد ساعات من انتهاء مراسم دفن والده في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شكرا جزيلا لكل من قدم العزاء وواساني في وفاة والدي الحبيب. يقام العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد جزاكم الله خيرا ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم".

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة على والد الفنان محمد رمضان أقيمت في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب صلاة الجمعة.

محمد رمضان انستجرام والد محمد رمضان

