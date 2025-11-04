ربيع هنيدي يكشف الصور الأولى لـ آمال ماهر وزوجها

على متن يخت.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في الخيال حب" بصورة مع الأبطال

كتب - معتز عباس:

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي صور للمطربة آمال ماهر ورجل الأعمال علي محجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وذلك عقب إعلان زواجهما في الساعات الماضية.

وكتب ربيع هنيدي تعليقًا، على الصور: "حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس ألف مبروك بالرفاه والبنين".

أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

وكتب ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

كان آخر ظهور فني لآمال ماهر خلال احتفالية "وطن السلام" ، حيث قدمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة لـ أغنية "مصر وطن السلام" في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعد جمهور آمال ماهر أيضًا لحضور حفلها الكبير في قصر القبة يوم 29 نوفمبر، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها المنتظرة "خذلني".

