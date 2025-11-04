إعلان

ربيع هنيدي يكشف الصور الأولى لـ آمال ماهر وزوجها

كتب : معتز عباس

11:05 م 04/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ربيع هنيدي ينشر صورة لـ امال ماهر وزوجها
  • عرض 4 صورة
    الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة امال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب
  • عرض 4 صورة
    الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة امال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي صور للمطربة آمال ماهر ورجل الأعمال علي محجوب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وذلك عقب إعلان زواجهما في الساعات الماضية.

وكتب ربيع هنيدي تعليقًا، على الصور: "حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس ألف مبروك بالرفاه والبنين".

أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

وكتب ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

كان آخر ظهور فني لآمال ماهر خلال احتفالية "وطن السلام" ، حيث قدمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة لـ أغنية "مصر وطن السلام" في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعد جمهور آمال ماهر أيضًا لحضور حفلها الكبير في قصر القبة يوم 29 نوفمبر، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها المنتظرة "خذلني".

اقرأ أيضا..

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن: "زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري"

هوت شورت وإطلالات جريئة.. 15 صورة لنجمات الفن في صيف 2025

ربيع هنيدي آمال ماهر علي محجوب انستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم