نشرت جهاد أحمد بعد عودتها لزوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وظهر الثنائي في الصور بلحظات رومانسية برفقة ابنهما على يخت، وعلقت جهاد: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".

وأعاد "صاصا" نشر الصور عبر حسابه على "إنستجرام" في "خاصية القصص القصيرة"، وكتب: "الدنيا كلها ربنا يخليكي ليا يا زعيمة، ربنا ما يحرمني منك يا نفسي".

يذكر أن جهاد أحمد أعلنت قبل أيام عن انفصالها عن زوجها عصام صاصا عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون الكشف عن أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.

