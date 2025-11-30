إعلان

على يخت.. عصام صاصا يعود لزوجته والأخيرة تنشر صورا رومانسية

كتب : سهيلة أسامة

04:52 م 30/11/2025
    جهاد احمد تعلن عودتها لزوجها عصام صاصا (3)
    جهاد احمد تعلن عودتها لزوجها عصام صاصا (2)
    رسائل حب من عصام صاصا لزوجته
    جهاد احمد تعلن عودتها لزوجها عصام صاصا (1)
    عصام صاصا يحتفل بعودته لزوجته على يخت
    جهاد أحمد وعصام صاصا يحتفلان بعودتها

نشرت جهاد أحمد بعد عودتها لزوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وظهر الثنائي في الصور بلحظات رومانسية برفقة ابنهما على يخت، وعلقت جهاد: "أنا منساش دفا حضنك وطبطبتك على قلبي".

وأعاد "صاصا" نشر الصور عبر حسابه على "إنستجرام" في "خاصية القصص القصيرة"، وكتب: "الدنيا كلها ربنا يخليكي ليا يا زعيمة، ربنا ما يحرمني منك يا نفسي".

يذكر أن جهاد أحمد أعلنت قبل أيام عن انفصالها عن زوجها عصام صاصا عبر حسابها الرسمي، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون الكشف عن أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.

جهاد أحمد إنستجرام عصام صاصا

