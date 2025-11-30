إعلان

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا جديدة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

كتب : سهيلة أسامة

12:41 م 30/11/2025
نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جمعتها بعدد من نجوم الفن خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وشاركت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أجمل الأوقات مع أجمّل الأصدقاء فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ما بين عروض مسرحية وأماكن سياحية، مهرجان رائع في بلد أروع مع حبايبي الغاليين".

وظهرت إلهام في الصور برفقة الفنانة جنات، والفنان هاني رمزي وزوجته، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة هالة صدقي.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

إلهام شاهين شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي

