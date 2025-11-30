الأزمات الصحية تطارد إلهام الفضالة وزوجها بعد خروجها من السجن

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جمعتها بعدد من نجوم الفن خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وشاركت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أجمل الأوقات مع أجمّل الأصدقاء فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ما بين عروض مسرحية وأماكن سياحية، مهرجان رائع في بلد أروع مع حبايبي الغاليين".

وظهرت إلهام في الصور برفقة الفنانة جنات، والفنان هاني رمزي وزوجته، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة هالة صدقي.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

