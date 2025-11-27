إعلان

بالزي الرسمي.. بوسي شلبي تشارك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي (صور)

كتب : مروان الطيب

08:09 م 27/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي بالزي الإماراتي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة صفية العمري
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي تشارك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي في الإمارات
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي مع طفل من ذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي وسط النجوم
  • عرض 10 صورة
    كواليس الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي تحتفل باليوم الوطني الإماراتي
  • عرض 10 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الإمارتي، وسط نخبة من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة.

ونشرت بوسي، صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الاحتفالية، وظهرت وهي تشارك في احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم.

وظهرت بوسي شلبي رفقة عدد من النجوم هم الفنانة صفية العمري، الفنانة أروى، الفنان عبدالله أبو الخير والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

اليوم الوطني الإماراتي

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971. الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

اخر ظهور لبوسي شلبي

وكان الظهور الأخير لبوسي شلبي بأحد الفعاليات الخاصة بالأزياء وكان من أبرز الحضور الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور لهما منذ عقد القران.

اقرأ أيضا:

بعد تعافيه.. أول ظهور للفنان محمد صبحي مع لميس الحديدي

هكذا علقت مي عز الدين على أحدث ظهور لزوجها أحمد تيمور

اليوم الوطني الإماراتي الإعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي باحتفالات اليوم الوطني الإماراتي احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب