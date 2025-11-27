بالزي الرسمي.. بوسي شلبي تشارك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي (صور)

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الإمارتي، وسط نخبة من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة.

ونشرت بوسي، صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الاحتفالية، وظهرت وهي تشارك في احتفالية مركز راشد لأصحاب الهمم.

وظهرت بوسي شلبي رفقة عدد من النجوم هم الفنانة صفية العمري، الفنانة أروى، الفنان عبدالله أبو الخير والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

اليوم الوطني الإماراتي

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971. الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

اخر ظهور لبوسي شلبي

وكان الظهور الأخير لبوسي شلبي بأحد الفعاليات الخاصة بالأزياء وكان من أبرز الحضور الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور لهما منذ عقد القران.

