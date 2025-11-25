أصيب بالبهاق وفقد شعره.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

دخل أسطورة موسيقى البوب مايكل جاكسون، قوائم الأكثر رواجا في موقع البحث جوجل، عقب الكشف عن مفاجآت صادمة في تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة مايكل، الذي رحل عن عالمنا عام 2009.

وكشفت صحيفة "ميرور"، البريطانية، عن تفاصيل تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 50 عاما، في يونيو 2009.

وجاء في التقرير، أن مايكل جاكسون، كان يعاني من جروح وخز في جميع أنحاء ذراعيه، والوركين، والفخذين، وكتفيه، بالإضافة إلى جروح غائرة، رجحت أنها بسبب حقن مسكنات للألم.

وأوضح أيضا آثار عمليات التجميل العديدة التي خضع لها واضحة، إذ ظهرت ندبتان جراحيتان خلف أذنيه واثنتان أخريان على جانبي أنفه.

وأكد الأطباء أن الندوب العديدة الموجودة في قاعدة رقبته وذراعيه ومعصميه، كانت بقايا عمليات جراحية متعددة.

وخضع جاكسون، وفقا للتقرير، للعلاج التجميلي غير العادي، إذ إعتاد وشم شفتيه بشكل دائم بلون وردي. ووشم حاجباه باللون الأسود.

وُأشار الأطباء، أن الجزء الأمامي من فروة رأسه، به وشم أيضا باللون الأسود، لخلق انتقال سلس مع خط شعره.

وظهرت على جلد مايكل، بقع من الصبغات الفاتحة والداكنة، تكشف عن إصابته بالبهاق.

وكشف الأطباء عن مفاجأة صادمة، إذ ذكر بالتقرير أن شعر مايكل جاكسون، المموج الذي يصل إلى كتفيه، كان شعرا مستعارا ملتصقا أسفل رأسه، إذ فقد أسطورة البوب الراحل، غالبية شعره .

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "مايكل" الذي يتناول سيرة حياة أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، طرحت مؤخرا برومو الفيلم، ومن المقرر عرضه في أبريل 2026.

وتوفي مايكل، في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا نتيجة تسمم حاد بـ "البروبوفول".