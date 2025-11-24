بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا جلسة تصوير جديدة لها من مشاركتها في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا.



ونشرت بوسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، التي تفاعل معها المعجبين، وجاءت التعليقات: "احلى بسبوسة"، "قشطة والنبي"، "بونبوناية الفن"، "جميلة يا جدعان".



وظهرت بوسي بإطلالة جريئة ومميزة، مرتدية فستان أسود واسع أنيق كشف عن جمالها.



حلقة بوسي مع أبلة فاهيتا



حلت المطربة بوسي ضيفة في ثاني حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك" الليلة تقديم أبلة فاهيتا، والذي يذاع على قناة "MBC مصر".

وتحدثت بوسي عن كواليس علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، واسمها الحقيقي.

وقامت بوسي، إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع"، مضيفة: "في اسم لما بيتقالي بحس اني ببيع طماطم لما بيقولوا لي أم ياسين بحس اني ببيع عيش".

