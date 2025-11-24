"قلب وضحكة".. بسمة تنشر صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها من حفلها الغنائي في مهرجان "واو" بالرياض.

ونشرت نانسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت في أحدها ترسم قلب على قميص أحد المعجبين.

وكتبت نانسي، تعليقًا، على الصور: "ليلة مشتعلة في الرياض شكراً على الحب، والألعاب النارية، والشغف".

وظهرت نانسي عجرم على المسرح مرتدية فستاناً طويلاً باللون "البيبي بلو" بتصميم انسيابي بسيط، كشف عن جمالها.

وشهد الحفل الكثير من المواقف العفوية مع الجمهور، حيث صعد شاب المسرح وأعطى نانسي زجاجة "سبراي" لتقوم برسم قلب على قمميصة، في لقطة حازت على إعجاب الجمهور

