"رسمت قلب على قميص معجب".. نانسي عجرم تشعل حفل مهرجان "واو" في الرياض

معتز عباس

12:09 ص 24/11/2025
    نانسي عجرم في حفل مهرجان واو
    نانسي عجرم تتالق في حفل مهرجان واو مع جمهور الرياض (2)
    الالعاب النارية في مهرجان واو
    نانسي عجرم تتالق في حفل مهرجان واو وترسم قلب على قميص معجب
    نانسي عجرم تتالق في حفل مهرجان واو

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها من حفلها الغنائي في مهرجان "واو" بالرياض.

ونشرت نانسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت في أحدها ترسم قلب على قميص أحد المعجبين.

وكتبت نانسي، تعليقًا، على الصور: "ليلة مشتعلة في الرياض شكراً على الحب، والألعاب النارية، والشغف".

وظهرت نانسي عجرم على المسرح مرتدية فستاناً طويلاً باللون "البيبي بلو" بتصميم انسيابي بسيط، كشف عن جمالها.

وشهد الحفل الكثير من المواقف العفوية مع الجمهور، حيث صعد شاب المسرح وأعطى نانسي زجاجة "سبراي" لتقوم برسم قلب على قمميصة، في لقطة حازت على إعجاب الجمهور

نانسي عجرم السوشيال ميديا مهرجان واو انستجرام نانسي عجرم الرياض

