رانيا يوسف تنشر صورا من ختام "القاهرة السينمائي".. والجمهور: "مش جريء شوية"

كتب : نوران أسامة

02:39 م 23/11/2025
    رانيا يوسف وزوجها من حفل مهرجان القاهرة
    رانيا يوسف بفيتان جرئ
    رانيا يوسف تتألق من حفل مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال بإطلالة جريئة.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات مثل: "قمر"، "رايقة"، "مش جريء شوية"، "جمال العالم كله فيكي".

يذكر أن رانيا يوسف كانت أعلنت مؤخرًا زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل "لينك" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم: سيد رجب، ميمي جمال، غادة طلعت، فرح الزاهد.

رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية إنستجرام

