شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال بإطلالة جريئة.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات مثل: "قمر"، "رايقة"، "مش جريء شوية"، "جمال العالم كله فيكي".

يذكر أن رانيا يوسف كانت أعلنت مؤخرًا زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل "لينك" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم: سيد رجب، ميمي جمال، غادة طلعت، فرح الزاهد.





