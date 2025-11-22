إعلان

"تم تحذيره كثيرا".."الموسيقيين" تتجه لشطب إسلام كابونجا نهائيا من النقابة

كتب : هاني صابر

02:12 م 22/11/2025

اسلام كابونجا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارا بشأن موقفها من مغني المهرجانات إسلام كابونجا.

وقالت النقابة في بيانها: "قولا واحدا.. لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له، وغدا بإذن الله إستطلاع رأي السادة الزملاء بلجنة العمل د/ علاء سلامة والأساتذة/ منصور هندي ومحمد صبحي وأيمن أمين بشطبه نهائيا".

وتابع البيان: "تم تحذيره كثيرا.. وتم التنبيه عليه كثيرا ولا حياة لمن تنادي".

وأضاف البيان: "مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى السادة وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية".

