أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارا بشأن موقفها من مغني المهرجانات إسلام كابونجا.

وقالت النقابة في بيانها: "قولا واحدا.. لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له، وغدا بإذن الله إستطلاع رأي السادة الزملاء بلجنة العمل د/ علاء سلامة والأساتذة/ منصور هندي ومحمد صبحي وأيمن أمين بشطبه نهائيا".

وتابع البيان: "تم تحذيره كثيرا.. وتم التنبيه عليه كثيرا ولا حياة لمن تنادي".

وأضاف البيان: "مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى السادة وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية".