زغرودة ورقص ريم مصطفى في حفل زفاف ابنها.. صور وفيديو

احتفلت الفنانة ريم مصطفى، بزفاف نجلها، بحضور عدد من نجوم الفن، في أجواء بهيجة وسعيدة على الأسرة والأصدقاء.

شهد الحفل رقص ريم مصطفى على أغاني المطرب أحمد سعد الذي يحيي حفل الزفاف في أول ظهور له بعد تعرضه لحادث سير مؤخرًا.

وأطلقت ريم مصطفى "زغرودة" احتفالًا بزفاف ابنها وسط حضور عدد كبير من أفراد الأسرة والمقربين.

عدد زيجات ريم مصطفى وأبنائها

وكشفت ريم مصطفى أثناء ظهورها في برنامج مقالب رامز إيلون مصر، الذي عرض رمضان الماضي، عن عدد زيجاتها وأبنائها.

وردت ريم، على رامز جلا، قائلة: "اتجوزت مرة واحدة وعندي عمر وعلي".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

