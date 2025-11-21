تصوير- إسلام فاروق:

خطفت الفنانة ليلى علوي الأضواء فور وصولها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت ليلى علوي مرتدية فستان أسود جريء، وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" وسط كوكبة من النجوم، هم بيومي يفؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

