ماب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

وصلت منذ قليل الفنانة لقاء الخميسي على ريد كاربت فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وخطفت لقاء الخميسي بفستان أنيق وجذاب فور وصولها على الريد كاربت والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم، كما أقيمت العديد من الندوات وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت آخر مشاركات لقاء الخميسي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إجازة مفتوحة" عام 2021 بطولة الفنان شريف منير.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك بمسلسل "روج أسود" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، فرح الزاهد، تأليف أيمن سايم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

