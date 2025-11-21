ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أمام الأهرامات.. نيكول سابا تنشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز من حفل "The

ينطلق مساء اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 والذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

وكان حفل افتتاح المهرجان قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء.

مهرجان القاهرة السينمائي شهد عروض 155 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تم توزيعها على 11 مسابقة وبرنامج مختلف.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.

وعقب انتهاء حفل الختام يعرض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية الذي حصد جائزة الأسد الفضي بمهرجان فينسيا في دورته الـ 82.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي وجدت نفسها محاصَرة في سيارة تحت القصف في غزة بعدما فقدت عائلتها خلال تلك اللحظات، أجرت هند اتصالاً بخدمات الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني طالبة النجدة، بينما كانت فرق الإنقاذ تسعى للحصول على ممر آمن للوصول إليها من خلال استخدام التسجيل الصوتي الحقيقي للمكالمة، ويقدم الفيلم حضورا سينمائيا مؤثرا يضيء على الصمت، الخوف، والانتظار، ويجعل من صوت الطفلة رمزًا للبراءة في مواجهة العنف.