قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

كتب : نوران أسامة

04:15 م 21/11/2025
  عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ركين سعد
  • عرض 20 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 20 صورة
    فستان ناهد السباعي
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    يسرا
  • عرض 20 صورة
    هالة سرحان على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 20 صورة
    خالد النبوي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان القاهرة (12)
  • عرض 20 صورة
    إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان القاهرة (18)
  • عرض 20 صورة
    لبلبة
  • عرض 20 صورة
    شيرين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 20 صورة
    سامية الطرابلسي في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 20 صورة
    إنجي المقدم بمهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    درة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    نجلاء يدر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    هبة مجدي ونجلاء بدر بالفستان الأزرق في مهرجان القاهرة السينمائي

ينطلق مساء اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46 والذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

وكان حفل افتتاح المهرجان قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء.

مهرجان القاهرة السينمائي شهد عروض 155 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تم توزيعها على 11 مسابقة وبرنامج مختلف.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة توزيع الجوائز على الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة سواء المسابقة الدولية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة أفضل فيلم عربي، مسابقة أفضل فيلم وثائقي، بخلاف جوائز لجنة تحكيم الإتحاد الدولي لنقاد السينما "فبييريسي"، لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي NETPAC.

وعقب انتهاء حفل الختام يعرض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية الذي حصد جائزة الأسد الفضي بمهرجان فينسيا في دورته الـ 82.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي وجدت نفسها محاصَرة في سيارة تحت القصف في غزة بعدما فقدت عائلتها خلال تلك اللحظات، أجرت هند اتصالاً بخدمات الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني طالبة النجدة، بينما كانت فرق الإنقاذ تسعى للحصول على ممر آمن للوصول إليها من خلال استخدام التسجيل الصوتي الحقيقي للمكالمة، ويقدم الفيلم حضورا سينمائيا مؤثرا يضيء على الصمت، الخوف، والانتظار، ويجعل من صوت الطفلة رمزًا للبراءة في مواجهة العنف.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي ختام القاهرة السينمائي حفل حفل ختام نجوم الفن

