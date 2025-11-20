نسرين طافش كاجوال وعبير صبري جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في السطور التالية:

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة وظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة ببدلة باللون الرصاصي، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

يارا

الفنانة يارا، خطفت الأنظار إليها بإطلالة مميزة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام".

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون البني، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، وظهرت "مي" فيها بإطلالة جريئة، ونشر الصورة عبر حسابه على "إنستجرام".

رحمة أحمد فرج

تألقت الفنانة رحمة أحمد فرج بفستان أسود أنيق، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام".

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي خلال تواجدهما في المهرجان الخليجي السينمائي بسلطنة عمان، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها صورًا جديدة بمكياج هادئ وإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

بتول حداد

تألقت الممثلة الشابة بتول حداد، بإطلالة أنيقة ومكياج ناعم، ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها على "إنستجرام".

إيناس عز الدين

احتفلت الفنانة إيناس عز الدين بعيد ميلادها وظهرت بفستان أزرق أنيق، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها أثناء تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود، ولاقت إعجاب متابعيها.