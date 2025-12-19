كأس الأمم الأفريقية.. لاعبان مصريان يهيمنان على سجل البطولات

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

يحتفظ ثنائي منتخب مصر السابق، أحمد حسن وعصام الحضري، برقم قياسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل انطلاق النسخة الـ35 من المسابقة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

ويُعتبر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد حسن، مهاجم الفراعنة السابق، الأكثر فوزًا بالألقاب في كأس الأمم الأفريقية.

وتُوّج الثنائي بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات، في نسخ 1998 و2006 و2008 و2010، وكانا عنصرين أساسيين في فوز الفراعنة بثلاثة ألقاب متتالية غير مسبوقة من عام 2006 إلى عام 2010.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أنغولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.