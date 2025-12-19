شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الجوية الحديثة لمحور الفشن على النيل في محافظي بني سويف.

ويبلغ طول المحور 27 كم وعرضه 21.60 م، وبعدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض 10.8 م.

ويشمل المشروع 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، تشمل 21 كوبري، منها 5 كباري رئيسية (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي - كوبري النيل - كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي - كوبري بحر يوسف - كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، بجانب 2 نفق: تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي، نفق على مدق زراعي.

وقد تم نهو المرحلة الأولى من المحور، والممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 8.7 كم، والتي تشمل 3 كباري: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي.

