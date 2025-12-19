إعلان

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف

كتب : محمد نصار

08:00 ص 19/12/2025
نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الجوية الحديثة لمحور الفشن على النيل في محافظي بني سويف.

ويبلغ طول المحور 27 كم وعرضه 21.60 م، وبعدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض 10.8 م.

ويشمل المشروع 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، تشمل 21 كوبري، منها 5 كباري رئيسية (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي - كوبري النيل - كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي - كوبري بحر يوسف - كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، بجانب 2 نفق: تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي، نفق على مدق زراعي.

وقد تم نهو المرحلة الأولى من المحور، والممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 8.7 كم، والتي تشمل 3 كباري: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي.

وزارة النقل محور الفشن بني سويف محور الفشن ببني سويف

