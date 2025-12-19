توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 20 ديسمبر 2025 إلى الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 إلى 9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 إلى 7 درجات.

وأضافت أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتوجد شبورة مائية من (9:3 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما يوجد نشاط رياح أحيانًا يوم السبت 20 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

