هيام عباس: تركت فلسطين لهذا السبب.. ووصلت باريس عشان أعيش قصة حب

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، جلسة حوارية مع المخرجة والممثلة الفلسطينية هيام عباس، ضمن برنامج تكريمها في دورته السادسة والأربعين، ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وأدارت الجلسة المخرجة والصحفية ناهد نصر، تحت عنوان "هيام عباس: رحلة بلا حدود في عالم التمثيل والإخراج".

وقالت هيام إنها تركت فلسطين لا رغبة منها في أن تصبح ممثلة بالعالم الغربي، ولكن بحثا عن متسع يمكنها من التنفس، موضحة "لم يكن سهلا على امرأة أن تحقق نفسها بالشكل الذي تريده خاصة في الجانب الفني، كان من السهل على النساء أن تحققن أنفسهن في الناحية العلمية، لكن في الفن صعب على النساء الاستمرار فيه، كل شيء كان قد ضاق سياسيا واجتماعيا، ضاق خلقي قررت أخرج أتنفس".

وأشارت أنها فكرت في البداية في تأسيس سيرك بـ لندن، لكن بمجرد وصولها إلى هناك فهمت أن السيرك كان سببا في أن تحلم بطريق أبعد، وحكت عن فيلمها "وداعا طبريا" إخراج ابنتها لينا سويلم: "لينا سويلم كانت تفتش عما ترغب في الحكي عنه، وفي البداية كان عندي تخوف كبير هل الفيلم يحكي سيرة حياتي أو مسيرتي الفنية أو أشياء بلحظة معينة، وبعد فترة اكتشفت أن لينا تريد الحديث ليس عن أمها ولكن أنا جزء من أربع أجيال نسائية من 1948 إلى اليوم".

وتحدثت هيام عن ذهابها إلى فرنسا لتعيش مع زوجها والد ابنتها لينا، وذلك بعدما التقيا في لندن واتفقا على الزواج، تضيف "وصلت باريس عشان أعيش قصة حب، فهمت كمان إن هذه الفترة انتقالية بحياتي، استعملت كل الوقت ده للتغلب على الصعوبات اللي كانت عندي، وفي تلك الفترة كان أهم حاجة في حياتي وأهم مشروع إني قررت أكون أم وأعطي وقت لهذا المشروع، ده جزء من حياة امرأة، تعطي الوقت المناسب لأمومتها، واستغليت الأمومة لتطوير نفسي من ناحية اللغة، أنا كتير عنيدة ولا أقبل الانهزام بسرعة، ثابرت حتى بدأت أحكي فرنسي، وبعد أربع سنين بدأت أمثل بالفرنسية".

