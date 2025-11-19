إلهام شاهين تشيد بفيلم "بنات الباشا" : "أمتعتونا بفيلم جميل"

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أشادت النجمة إلهام شاهين بفيلم "بنات الباشا"، الذي عُرض أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46.

ونشرت شاهين عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تعليقًا قالت فيه: "وتابعت: "فيلم "بنات الباشا" موضوع إنساني اجتماعي.. حدوته نسائية، كل بطلة أدت دورها بشكل رائع، مباراة تمثيل، نضج غير عادي لصابرين، وأداء جميل لزينة، وناهد السباعي كوميدية ودمها خفيف جدًا وأيضًا أبكتنا".

وأضافت: "سوسن بدر أستاذة تمثيل، ومريم الخشت والممثلة السورية هايلين، وأحمد مجدي الرجل الوحيد في الفيلم أجاد دوره جدًا، وسما المصري ممثلة رائعة حتى لو بمشهد واحد".

واختتمت: "أما التصوير فصورة رائعة معبرة، لأجمل وأقوى مديرة تصوير نانسي عبد الفتاح. وطبعا سبب النجاح الأول السيناريو والحوار الرائع لهشام عبية. برافو للجميع، وعلى رأسهم المخرج المبدع ماندو العدل، وشكرًا لشركة الإنتاج التي تحمست لهذه النوعية رد ستار، وصديقي العزيز صفى وصديقتي الجميلة باهو بخش، بجد برافو، أمتعتونا بفيلم جميل. شكرًا لكل من شارك أمام أو وراء الكاميرا".

ورد مخرج الفيلم محمد العدل على تعليق "شاهين"، وكتب: "شكرًا أستاذة إلهام شاهين، شهادة كبيرة جدًا".

وشهد عرض فيلم بنات الباشا، حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، إلهام شاهين، ركين سعد، إلى جانب أبطال وصناع الفيلم: محمد هشام عبية، زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، المخرج محمد جمال العدل.

