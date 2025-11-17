مي عز الدين مع زوجها في شهر العسل ومي عمر جريئة..10 لقطات لنجوم الفن خلال

تصوير / هاني رجب:

حرص عددً من نجوم الفن المشاركين في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي السادس والأربعون، على حضور حفل استقبال وعشاء في السفارة التركية بالقاهرة.

أُقيم حفل استقبال في السفارة التركية بالقاهرة على شرف الوفد التركي المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والأربعين.

شهد الحفل حضور الفنان حسين فهمي وزوجته، النجمة يسرا، الإعلامية بوسي شلبي، النجم خالد الصاوي، الفنانة منة فضالي، وغيرهم.

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والأربعون، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، وترأس المخرج التركي نوري بيلجي جيلان لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الدولية لاختيار الفائز بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تشارك تركيا في المهرجان هذا العام تحت شعار "في دائرة الضوء التركية"، وتشمل قائمة الأفلام المعروضة عن تركيا فيلمي "كانتو" و"ليس كما تعرفه"، والفيلم التركي المرشح لجائزة الأوسكار "أحد أيام موت همة".

أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته لمشاركة تركيا في مهرجان هذا العام، ورئاسة نوري بيلجي جيلان للجنة التحكيم، متمنيًا استمرار التعاون بين السينما المصرية والتركية.

اقرأ أيضا..

بالصور.. ليلى زاهر وأمينة خليل يخطفان الأنظار في عرض أزياء شهير

أحمد فتحي مع النجوم في حمام السباحة: "كوكبة في البيسين من مهرجان البحرين"