"بعد زواجها".. أحدث ظهور لـ مي عز الدين في شهر العسل

كتب : نوران أسامة

05:39 م 16/11/2025
    عقد قران مي عز الدين
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل (2)
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (2)
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (3)
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (2)
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (1)
    عقد قران مي عز الدين
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل (1)

شارك أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، جمهوره أولى صورهم من شهر العسل.

ونشر تيمور الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق عليها بـ"إيموجي قلب".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يسعدكم حبيبتي ما شاء الله"، "ما شاء الله تبارك الرحمن"، "عسلات"، "القمر مي عز الدين"، "ما شاء الله اللهم بارك.. خلي بالك منها".

وكانت مي عز الدين قد أعلنت الثلاثاء الماضي عقد قرانها رسميًا على مدرب اللياقة أحمد تيمور، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

