مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني: "موضوع حساس ودينا بنت مافي منها"

خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها، ودافعت عن الفنانة دينا الشربيني بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، وسط اتهامات كونها السبب في طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي، وتصدرت محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على أزمة دينا الشربيني وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

مضيفة: "لأن فيه أكونتات رخيصة بتتكلم بالطريقة دي عن دينا الشربيني، لأن احنا في زمن الرخص على السوشيال ميديا، أما عن الناس اللي عارفة القصة من ناحية واحدة، انتوا متعرفوش الحقيقة، والموضوع يخصني لأني اول حاجة انسانة عربية وفنانة وأخت لدينا الشربيني واللي مزعلني أكتر إن الإعلاميين بيتوجهوا لدينا بأسوأ الطرق، وفي مواقع بتنقل الخبر من غير ما تتأكد من صحته، وانتوا ما بتنقلوش بس أخبار لكن بتنقلوا بشاعة الأمور واكتر من اللازم، ولو كل واحد خد الموضوع على اخته او بنته مش هيقبل بيه، بس استباحة الناس لانهم مشهورين وترتكبوا في حقهم كل الغلط ده، دينا بنت ما في منها".

وأعلنت دينا الشربيني عن ملاحقتها قانونيا كل من يقوم بمحاولة تشويه صورتها، والزج باسمها بإفساد العلاقات الأسرية.

وكان آخر ما عرض للفنانة دينا الشربيني هو فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "اتين غيرنا" بطولة الفنان آسر ياسين.

