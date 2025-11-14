يشهد ريد كاربت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العديد من اللقطات الرومانسية والعفوية بين النجوم وزوجاتهم.

ويقوم العديد منهم بلفت الأنظار من خلال وجوده مع شريكه في الحياة على الريد كاربت، ليتقاسما سويا الذكريات.

وكان من أبرز اللقطات، قبلة رانيا يوسف، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، طارق الإبياري وزوجته، أمير شاهين وزوجته، الفنان محمد ثروت وزوجته.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد كبير من نجوم الفن، وسط مشاركة العديد من أبرز الأعمال السينمائية والتي تم عرضها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية طوال العام الجاري.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

