مي عز الدين الأحدث.. قصص زواج مدربي اللياقة البدنية ونجمات الفن

بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها

بعد عقد قرانها.. تعرف على عُمر مي عز الدين- (صور)



دخلت النجمة مي عز الدين قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، وذلك بعد إعلانها عن زواجها مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".



وتوالت التهاني للنجمة مي عز الدين، عقب كشفها عن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور خليل.



والمفارقة هنا أن مي عز الدين، ليست الأولى التي تعلن زواجها من مدرب لياقة بدنية، وهو ما نرصده هنا.



أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها، في ديسمبر 2023



نور عمرو دياب



"حب حياتي فاجأني بهذا العرض" بتلك الكلمات كشفت نور ابنة الفنان عمرو دياب عن عرض الخطوبة الذي تلقته من حبيبها.



ونشرت نور، صور لها مرتدية دبلة الخطوبة في سبتمبر 2012.



خطيب "نور" السابق الذي سبق وظهر معها في مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحتها، يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.