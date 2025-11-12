بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها

تصدّر اسم الفنانة مي عز الدين محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلانها عقد قرانها رسميًا على طبيب من خارج الوسط الفني، وسط مباركات واسعة من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

وكانت مي قد تحدثت قبل شهرين عن مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، حيث أجابت على سؤال حول المواصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها قائلة: "اللي عنده خبرة في الدنيا بيعرف إن ده سؤال فاشل، هقولك ليه كل بني آدم بيقعد يعمل لستة مواصفات ويحط اللي هو عايزه في دماغه، بس يوم ما النصيب بييجي وتحب حد، ممكن تكتشف إن الشخص ده مفيهوش أي حاجة من اللي كنت بدوّر عليها".

وأضافت: "وساعتها تسأل نفسك أنا ليه قعدت سنين أغيّر وأعمل لستة جديدة علشان ببساطة مفيش حاجة اسمها كده، المواصفات دي تنفع للناس اللي بتحب بعقلها، لكن اللي بيحب بقلبه بيلاقي نفسه فجأة حاسس بشيء تجاه إنسان من غير ما يحسب".

واستطردت: "ممكن تيجي في يوم، وإنت رايق، تبص للشخص وتقول هو مفهوش كذا وكذا من اللي أنا كنت بفكر فيه، مع إنك طول عمرك بتقول لازم آخد واحد بالمواصفات دي".

واختتمت مي حديثها قائلة: "الحقيقة إن الموضوع مش حسبة، لا الجواز حسبة، ولا أي حاجة في الرزق أو النصيب ينفع تتقاس.،الصح إنك تسيبها على ربنا".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

