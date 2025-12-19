باسم سمرة ولميس الحديدي والسقا.. 20 صورة من تكريمات النجوم في حفل توزيع

تواصل الفنانة ميرنا نور الدين الاستمتاع بالأجواء الشتوية خلال وجودها بمدينة نيويورك الأمريكية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ميرنا بإطلالة شتوية وسط الثلوج، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات ميرنا نور الدين الفنية

كانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها ميرنا نور الدين قريبا

تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل "8 طلقات" بطولة فتحي عبد الوهاب وإنجي المقدم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

