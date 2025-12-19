إعلان

ميرنا نور الدين تستمتع بالأجواء الشتوية وسط الثلج من أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

11:25 م 19/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين وسط أجواء شتوية
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين من أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين تستمتع بوقتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الفنانة ميرنا نور الدين الاستمتاع بالأجواء الشتوية خلال وجودها بمدينة نيويورك الأمريكية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ميرنا بإطلالة شتوية وسط الثلوج، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات ميرنا نور الدين الفنية

كانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها ميرنا نور الدين قريبا

تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل "8 طلقات" بطولة فتحي عبد الوهاب وإنجي المقدم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

18 صورة من حفل زفاف آدم خطاب ابن الفنانة حنان ترك

عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"

الفنانة ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين تستمتع بالأجواء الشتوية ميرنا نور الدين بمدينة نيويورك إطلالة ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين بإطلالة شتوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟