"أختي وصديقة مشوار النجاح".. تامر حسني يهنئ مي عز الدين بعقد قرانها

كتب : نوران أسامة

01:40 م 12/11/2025
وجه الفنان تامر حسني التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

ونشر "تامر" صورة من مراسم عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح النجمة الجميلة مي عز الدين وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور، ربنا يسعدكم يارب، مليون مبروك".

وكانت مي عز الدين قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

الفنان تامر حسني مي عز الدين أحمد تيمور خليل

