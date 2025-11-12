"أختي حبيبتي".. محمد إمام يهنئ مي عز الدين بعقد قرانها

بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها



وجه الفنان محمد إمام التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، بحضور عدد محدود من أفراد الأسرتين.



ونشر "إمام" صور من عقد القران عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "ألف مبروك لأختي حبيبتي النجمة مي عز الدين".

من جانبها، أعلنت مي عز الدين عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

