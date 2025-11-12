"تستاهلي الحب والسعادة".. ياسمين صبري تهنئ مي عز الدين بعد عقد قرانها

بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها

حرصت الفنانة ياسمين صبري على تهنئة الفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، بحضور عدد محدود من أفراد الأسرتين.

ونشرت ياسمين صورة لمي عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ألف مبروك يا أجمل مي، تستاهلي كل الحب والسعادة، فرحانة ليكي من قلبي".

من جانبها، أعلنت مي عز الدين عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

