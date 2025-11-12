إعلان

"تستاهلي الحب والسعادة".. ياسمين صبري تهنئ مي عز الدين بعد عقد قرانها

كتب : نوران أسامة

12:10 م 12/11/2025
حرصت الفنانة ياسمين صبري على تهنئة الفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، بحضور عدد محدود من أفراد الأسرتين.

ونشرت ياسمين صورة لمي عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ألف مبروك يا أجمل مي، تستاهلي كل الحب والسعادة، فرحانة ليكي من قلبي".

من جانبها، أعلنت مي عز الدين عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

مي عز الدين ياسمين صبري عقد قران

