تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز وشوشة السنوي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، وسط نخبة من النجوم والإعلاميين والشخصيات المؤثرة.

وجاء من أبرز الحضور، النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الإعلامية آية عبد الرحمن، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار،الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

