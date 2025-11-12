إعلان

بعد عقد قرانها.. تعرف على عُمر مي عز الدين- (صور)

كتب : نوران أسامة

01:04 م 12/11/2025
    مي عز الدين
    عقد قران الفنانمة مي عز الدين (2)
    أحمد تيمور (1)
    أحمد تيمور (5)
    أحمد تيمور (6)
    عقد قران مي عز الدين
    عقد قران الفنانمة مي عز الدين (1)

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها عقد قرانها رسميًا على طبيب من خارج الوسط الفني، وسط مباركات واسعة من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

وزادت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول عمر الفنانة مي عز الدين، إذ تبلغ من العمر 45 عامًا، حيث وُلدت في 19 يناير عام 1980.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

مي عز الدين طبيب عمليات البحث

