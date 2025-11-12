بعد عقد قرانها.. تعرف على عُمر مي عز الدين- (صور)

منال عبداللطيف تثير الجدل بخلع الحجاب بعد 12 عامًا (صور)

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها عقد قرانها رسميًا على طبيب من خارج الوسط الفني، وسط مباركات واسعة من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

وزادت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول عمر الفنانة مي عز الدين، إذ تبلغ من العمر 45 عامًا، حيث وُلدت في 19 يناير عام 1980.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

