نسرين طافش بإطلالة جريئة من داخل منزلها.. والجمهور يغازلها (صور)



خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها من داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم يوما لطيفا للجميع".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح النشاط والحيوية، الحلوة الجميلة، قمر، يسعد صباحك".



يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.





