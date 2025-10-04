إعلان

نسرين طافش بإطلالة جريئة من داخل منزلها.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

02:42 م 04/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش (2)[1]
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش (1)[1]
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها من داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم يوما لطيفا للجميع".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح النشاط والحيوية، الحلوة الجميلة، قمر، يسعد صباحك".


يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.


نسرين طافش الفنانة نسرين طافش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخل vs الأسعار.. 10 سنوات من الصراع في سوق العقارات بمصر (تقرير بيانات)
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند