بفستان جريء.. مي عمر تخطف الأنظار بأسبوع الموضة بباريس (صور)



خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بفستان جريء بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، خلال مشاركتها بأسبوع الموضة في باريس.



ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم يوقف المطر الخفيف امرأة في مهمة، الليلة الماضية أثناء توجهها إلى عرض ميسيكا بأناقة".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خطيرة، عسل أوي، وبعيدن في حلاوتك، الفستان تحفة، ايه القمر ده".



يذكر أن، آخر أعمال مي عمر مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، إدوارد، شيماء سيف، ومن إخراج محمد سامي.