بفستان قصير.. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور في باريس

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي في طريقها لحضور إحدى فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

ظهرت هنا الزاهد مرتدية فستان أبيض قصير وجذاب خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الجمهور والمتابعين.

وعلقوا: "أحلى واحدة، مذهلة، جميلة، تحفة، وبعدين قى مع القمر، جمالك يا فنانة".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

