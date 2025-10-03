إعلان

"احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة".. 20 صورة جمعت نسرين أمين وابنتها

كتب : مصراوي

01:46 ص 03/10/2025
كتب- معتز عباس:

احتفلت الفنانة نسرين أمين بعيد ميلاد ابنتها أمينة ونشرت مجموعة صور من طفولتها عبر حسابها على الفيسبوك.

وخطفت أمينة الأنظار وأصبحت محط اهتمام الجمهور بعد ظهورها المتكرر مؤخرًا برفقة والدتها في مناسبات مختلفة.

وظهرت أمينة في عدد كبير من المناسبات مع والدتها، وأثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها والشبه الكبير بينهما.

ونستعرض مجموعة من الصور التي أبرزت جمال أمينة ومدى الشبه الذي يجمع بينها وبين والدتها.

نسرين أمين ابنة نسرين أمين عيد ميلاد

