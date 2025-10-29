ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء من البهجة (صور)

مخرجة "هرتلة في القاهرة" توضح تطورات أزمة الفيلم مع الرقابة

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ميرهان" في الصور وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

وتفاعل متابعوها مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "حبيت الشهر وعيد ميلادي علشانك والله، كل سنة وانتي طيبة يا أحلى ميما"، "العمر كله ليكي يا حبيبتي"، "كل سنة وإنتي طيبة يا ميما"، "عقبال المية يا رب".

يُذكر أن ميرهان حسين تشارك في عدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

