أحيت الفنانة ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، الذكرى الـ14 لوفاته، التي توافق 16 أكتوبر.

ونشرت ميريت صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "الذكرى الـ14 لرحيل والدي الفنان القدير عمر الحريري (16 أكتوبر 2011) رحلة فنية طويلة امتدت من عام 1947 حتى 2011، 64 عامًا لم يتوقف خلالها يومًا عن العطاء في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون".

وأضافت: "ترك إرثًا عظيمًا يتعلم منه الأجيال، فنيًا وإنسانيًا.. سيرته عطرة، لم يُغضب أحدًا طوال مشواره، بل كان قدوة حسنة لزملائه، وابنًا بارًا وأبًا وصديقًا وسندًا، رحل عنا بجسده، لكنه ترك سيرة طيبة وأعمالًا خالدة،

الله يرحمك يا أبويا".

ويُعد الفنان عمر الحريري أحد أبرز نجوم الفن المصري، من مواليد عام 1926.

بدأ مشواره الفني منذ طفولته في فيلم سلامة في خير (1937)، وتخرّج لاحقًا في المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947، ليعمل بمسرح يوسف وهبي ويشارك في مسرحية الغيرة (1948)، كما عمل بالمسرح القومي، قبل أن ينتقل إلى ليبيا عام 1968 لتأسيس المسرح الوطني هناك، ويعمل مدرسًا للتمثيل والإخراج حتى عام 1974، عاد بعدها إلى مصر وشارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، من أبرزها: ساكن قصادي، سكر هانم، شاهد ما شفش حاجة.

ورحل عن عالمنا في عام 2011 بعد صراع مع مرض سرطان العظام، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا.

