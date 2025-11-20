إعلان

عبير صبري ونسرين أمين في كواليس تصوير مسلسل "البخت" (صور)

كتب : هاني صابر

06:35 م 20/11/2025
    عبير صبري ونسرين أمين بمسلسل البخت (1)
    عبير صبري ونسرين أمين بمسلسل البخت (2)
    عبير صبري ونسرين أمين ومدير التصوير تامر جوزيف

كشفت الفنانة عبير صبري، عن صورا لها من كواليس تصوير مسلسل"البخت" الذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل البخت رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، ومدير تصوير تامر جوزيف".

وظهرت عبير صبري في الصور بصحبة نسرين أمين وأحمد وفيق وتامر فرج ومجدي كامل ومدير التصوير تامر جوزيف.

مسلسل "البخت" يعرض في دراما رمضان 2026 على قناة أبو ظبي، وهو من بطولة عبير صبري وأحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.

عبير صبري مسلسل البخت نسرين أمين تامر فرج مجدي كامل دراما رمضان 2026 إنستجرام عبير صبري

