كشف الفنان يوسف الشريف عن البوسترات الدعائية لمسلسله الجديد "فن الحرب" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر يوسف الشريف البوسترات عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "يا رب يبقى خير دعواتكم".

فريق فن الحرب

ويشارك الفنان يوسف الشريف بطولة مسلسل "فن الحرب" نخبة من نجوم الدراما، بينهم: شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد عبدالتواب.

ويعد مسلسل "فن الحرب" عودة للفنان يوسف الشريف للدراما التليفزيونية بعد غياب، وكانت آخر مشاركاته بمسلسل "كوفيد 25" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

مسلسل "كوفيد 25"

تدور أحداث المسلسل في عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

