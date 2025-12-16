إعلان

رمضان 2026.. عمر شرقي ينضم لفريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان"

كتبت- سهيلة أسامة:

05:11 م 16/12/2025
    عمر شرقي وكريم فهمي
    كريم فهمي
    عمر شرقي

انضم الفنان عمر شرقي لفريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال قصة تجمع بين المشاعر الإنسانية والتقلبات التي تواجه العلاقات في ظل ضغوط الحياة.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر شرقي المسلسل الكوميدي "الكابتن"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان أكرم حسني، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وهو مكون من ١٥ حلقة.

عمر شرقي كريم فهمي وننسى اللي كان

