انضم الفنان عمر شرقي لفريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال قصة تجمع بين المشاعر الإنسانية والتقلبات التي تواجه العلاقات في ظل ضغوط الحياة.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر شرقي المسلسل الكوميدي "الكابتن"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان أكرم حسني، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وهو مكون من ١٥ حلقة.

