"ام بي سي مصر" تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر.. وتكشف موعد العرض الأول

بعد حريق ستوديو مصر.. محمد إمام يعلق على استئناف تصوير مسلسل "الكينج"

السرايا الصفرا.. عمرو عبد الجليل يعود إلى الكوميديا بشكل جديد

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوسترات الدعائية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر"، المقرر عرضه ديسمبر الجاري.

وأعلنت "ام بي سي مصر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" عن موعد العرض الأول لمسلسل "سنجل ماذر فاذر يوم 21 ديسمبر الجاري.

أحداث وأبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

تصدر البوسترات أبطال المسلسل، وهم: الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان شريف سلامة، الفنانة حنان سليمان، الفنان طارق صبري، الفنانة ريم عامر، الفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد الكيلاني.

يشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن: هنادي مهنا، حنان سليمان، ليلى عز العرب، قصة تامر نادي، تأليف نجلاء الحديني، إخراج تامر نادي، والذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يتابع تحضيرات فيلم خالد بن الوليد ويزور ستديوهات الحصن

"بالأحمر الناري".. جلسة تصوير جريئة لـ بسنت شوقي احتفالًا بالكريسماس