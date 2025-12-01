إعلان

"ام بي سي مصر" تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر.. وتكشف موعد العرض الأول

كتب : معتز عباس

09:05 م 01/12/2025
    ريم عامر في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر
    حنان سليمان في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر
    ريهام عبدالغفور في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر (2)
    طارق صبري وريهام عبدالغفور في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر
    شريف سلامة وريهام عبدالغفور في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر
    هنادي مهنا ومحمد الكيلاني في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر
    ريهام عبدالغفور في بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن البوسترات الدعائية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر"، المقرر عرضه ديسمبر الجاري.

وأعلنت "ام بي سي مصر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" عن موعد العرض الأول لمسلسل "سنجل ماذر فاذر يوم 21 ديسمبر الجاري.

أحداث وأبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

تصدر البوسترات أبطال المسلسل، وهم: الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان شريف سلامة، الفنانة حنان سليمان، الفنان طارق صبري، الفنانة ريم عامر، الفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد الكيلاني.

يشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن: هنادي مهنا، حنان سليمان، ليلى عز العرب، قصة تامر نادي، تأليف نجلاء الحديني، إخراج تامر نادي، والذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

سنجل ماذر فاذر هنادي مهنا ريهام عبدالغفور شريف سلامة

