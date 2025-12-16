يستضيف موسم الرياض 2025 المسرح السوري للمرة الأولى ضمن فعالياته، عبر تقديم عملين مسرحيين يعكسان عمق التجربة المسرحية السورية وتنوع مدارسها الفنية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن موسم الرياض، والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية: "تأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهج موسم الرياض في تقديم محتوى فني متنوع، يجمع بين العروض العالمية والتجارب العربية الأصيلة، ويمنح الجمهور فرصة الاطلاع على مدارس مسرحية مختلفة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي الذي يحتضنه الموسم سنويًا".

محمد العلي

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية "عرس مطنطن" بطولة قصي خولي ونور علي، خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2025، وهي مسرحية اجتماعية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية "أبو صخر"، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.

بكر الشدي

كما يستضيف مسرح بكر الشدي المسرحية الكوميدية "ولادة مبكرة" بطولة أيمن زيدان، سوزان نجم الدين، خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2025، وهي مسرحية مستوحاة من المسرح الإيطالي، تدور أحداثها في روما في إطار كوميدي ساخر يعالج مفارقات اجتماعية بأسلوب ذكي ومواقف طريفة، بمشاركة نخبة من الفنانين.