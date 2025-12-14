كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة دنيا سامي عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "فن الحرب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت دنيا سامي الملصق الدعائي الخاص بالعمل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت مازحة: "أنا كنت بعمل حواجب وبصبغ شعر وقاعدة مع بطتي والدنيا كانت ماشية، مالي أنا ومال أستاذ يوسف الشريف وحروبه".

وأضافت: "استنوني بقى في دور صفية معاه في رمضان 2026، وربنا يسترها علينا".

أبطال فن الحرب

ويشارك الفنان يوسف الشريف بطولة مسلسل "فن الحرب" نخبة من نجوم الدراما، من بينهم: شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

يذكر أن يوسف الشريف يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب منذ قدم مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021.

