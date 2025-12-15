بعد حريق ستوديو مصر.. محمد إمام يعلق على استئناف تصوير مسلسل "الكينج"

تشارك الفنانة ركين سعد في بطولة مسلسل "أب ولكن" أمام الفنان محمد فراج، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.

في سياق آخر، كانت الفنانة ركين سعد بدأت تصوير مسلسل "قتل اختياري"، من بطولتها مع الفنان أحمد خالد صالح.

مسلسل "قتل اختياري" مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

وترصد أحداث المسلسل، معاناة الأهالي والأبناء مع مرض متلازمة داون، ويسلط الضوء على الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر ممن يرزقون بطفل بحالة خاصة.

وكانت الفنانة ركين سعد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "بومة"، ويعد أولى بطولاتها في السينما، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ومن إنتاج شركتي Front Row وBounce Productions.

ركين شاركت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي عُرض في بداية العام، من بطولة عصام عمر، وتأليف محمد الحسيني وخالد منصور، وإخراج خالد منصور.