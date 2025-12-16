مروة الأزلي تتحدث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "هابي هالوين" قبل عرضه

تشارك الفنانة مروة الأزلي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "هابي هالوين" الذي تتعاون خلاله مع نخبة نجوم الدراما التلفزيونية.

وعن كواليس المسلسل قالت مروة الأزلي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "مسلسل هابي هالوين فاضلنا يوم ونخلص تصويره، بطولة النجوم حنان مطاوع، محمود عبد المغني، مراد مكرم، هدى الإتربي، سامية الطرابلسي، محمد مغربي وهم مجموعة جميلة جدا، والمسلسل مكون من 10 حلقات في إطار تشويق واكشن وقصة بوليسية، تأليف وإخراج أحمد عبده".

تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة عندما تقع جريمة قتل ليلة الاحتفال بعيد الهالوين، وتوجه أصابع الاتهام لأكثر من شخص في سبيل حل لغز الجريمة وكشف القاتل.

آخر مشاركات مروة الأزلي الفنية

كانت آخر مشاركات مروة الأزلي في الدراما التلفزيونية بالمسلسل الإماراتي "وش السعد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وتدور أحداث المسلسل حول سفر رجل أعمال إماراتي ثري يدعى سعد في رحلة عمل إلى مصر، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما تصدمه (شادية) بسيارتها، ليستفيق بعد الحادث ويجد نفسه مقيمًا في منزلها بأحد الأحياء الشعبية، فيحاول الاندماج والتأقلم مع عائلتها وسكان الحي، ويعيش معهم تجربة غير اعتيادية أثناء فترة علاجه.

