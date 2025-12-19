إعلان

ياسر جلال مع جمهوره في "مدبح بهتيم" بكواليس "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : منى الموجي

04:07 م 19/12/2025

الفنان ياسر جلال

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان ياسر جلال، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو من "مدبح بهتيم"، يجمعه بعدد من محبيه، والذين التقط معهم الصور التذكارية.

وكتب ياسر تعليقا على الفيديو "شكرا لرجالة مدبح بهتيم الجدعان.. مسلسل (كلهم بيحبوا مودي)".

مسلسل كلهم بيحبوا مودي تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته إلى جوار ياسر جلال، عدد كبير من الفنانين، بينهم: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.

ياسر جلال عُرض له في رمضان 2025 الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، بطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.

ياسر جلال انستجرام مسلسل كلهم بيحبوا مودي مدبح بهتيم

