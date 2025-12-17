إعلان

بحضور نجوم الفن.. عزيز مرقة يحيي حفل مرور 25 عاما على "Enigma" الليلة

كتب : منى الموجي

04:06 م 17/12/2025

عزيز مرقة

يحيي الفنان عزيز مرقة مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر حفل مجلة Enigma، المُقام في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع من الذين تصدروا غلاف وصفحات المجلة على مدار ربع قرن.

يضم برنامج الحفل عروض فنية موسيقية حية مختلفة تشمل ظهورا خاصا لمطربة مصرية لم يتم الكشف عن اسمها، وذلك إلى جوار الفنان الأردني عزيز مرقة.

عزيز مرقة نجوم الفن Enigma

