يحيي الفنان عزيز مرقة مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر حفل مجلة Enigma، المُقام في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع من الذين تصدروا غلاف وصفحات المجلة على مدار ربع قرن.

يضم برنامج الحفل عروض فنية موسيقية حية مختلفة تشمل ظهورا خاصا لمطربة مصرية لم يتم الكشف عن اسمها، وذلك إلى جوار الفنان الأردني عزيز مرقة.