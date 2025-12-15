شاركت نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا متابعيها، برومو أغنية بعنوان "جمال عنيها" ونشرته عبر حسابها على انستجرام.

شيرين رضا

ونشرت نور مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية ظهرت خلاله مع صديقها مدرب الرقص ياسين رشدي، وكتبت على الفيديو: "كونوا على استعداد".

وحاز الفيديو على تهنئة ومباركة متابعيها منهم والدتها الفنانة شيرين رضا.

حفلات عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا في الكويت، وقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

