تفاصيل كليب نور عمرو دياب مع مدرب الرقص ياسين رشدي

كتب : مروان الطيب

11:02 م 15/12/2025
    كواليس أغنية جمال عنيها
    نور عمرو دياب مع مدربها من أحدث ظهور
    كواليس أغنية نور دياب

شاركت نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا متابعيها، برومو أغنية بعنوان "جمال عنيها" ونشرته عبر حسابها على انستجرام.

شيرين رضا

ونشرت نور مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية ظهرت خلاله مع صديقها مدرب الرقص ياسين رشدي، وكتبت على الفيديو: "كونوا على استعداد".

وحاز الفيديو على تهنئة ومباركة متابعيها منهم والدتها الفنانة شيرين رضا.

حفلات عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا في الكويت، وقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

نور عمرو دياب نور دياب جمال عنيها

