كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة Spotify عن قائمة أفضل فناني وأغاني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا لعام 2025.

عمرو دياب وشيرين

بحسب بيان صادر عن سبوتيفاي، ويأتي عمرو دياب في مقدمة قائمة أفضل الفنانين عالميًا من المنطقة. كما تصدّر عمرو دياب Spotify Wrapped في مصر هذا العام، وعادت أغنيته "تملي معاك" إلى قائمة أفضل الأغاني عالميًا.

أما المطربة شيرين عبدالوهاب، فيتواجد لها أربع أغانٍ ضمن قائمة أفضل 10 أغاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا، هي: "كلام عينيه"، "الوتر الحساس"، و"على بالي"، إلى جانب "بتمنى أنساك" التي وصلت إلى مستمعين في مصر وألمانيا والمملكة المتحدة.

وضمّت القوائم أغنية "يا طبطب ودلع" لنانسي عجرم، والتي وصلت إلى مستمعين جدد في إندونيسيا وتركيا. كما بقي صوت فيروز رفيق الصباح لدى الكثير من المستمعين، حاضرة في قوائم التشغيل.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد فنانين مثل تامر عاشور ورامي صبري.

أبرز صُنّاع الراب والمهرجانات والبوب المتنوع في المشهد الموسيقي

إلى جانب النجوم الكلاسيكيين للبوب العربي، واصل روّاد الراب والمهرجانات والأنماط الموسيقية المتنوعة فرض حضورهم عالميًا.

واصل الكراندي طوطو، الفنان الأكثر استماعًا في المغرب على Spotify للعام السادس على التوالي (2020–2025)، تسليط الضوء على تطور مشهد الهيب هوب المغربي. وفي عام 2025، اتجه الراب المغربي إلى دمج عناصر من الراي والشعبي والإيقاعات المحلية مع التراب، وظهرت أغنيته المشتركة مع الرابر الإسباني-المغربي مراد بعنوان "Ojos Sin Ver" ضمن قائمة أفضل أغاني المنطقة عالميًا.

وشهدت قائمة الأغاني الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا هذا العام حضور عصام صاصا وإسلام كابونجا.

وشهد عام 2025 أيضًا دخول أغنية "كلمنتينا"، لـ سانت ليفانت ومروان موسى، إلى قائمة أفضل أغاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا.

أفضل فناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025:

1- عمرو دياب

2- الكراندي طوطو

3- شيرين

4- عصام صاصا

5- تامر عاشور

6- إسلام كابونجا

7- نانسي عجرم

8- رامي صبري

9- فيروز

10- مروان بابلو

أفضل أغاني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالميًا 2025

1- شيرين – كلام عينيه

2- DXRK ダーク – RAVE

3- Saint Levant و مروان موسى – كلمنتينا

4- شيرين – الوتر الحساس

5- شيرين – بتمنى أنساك

6- خالد – C’est La Vie

7- عمرو دياب – تملي معاك

8- موراد & الكراندي طوطو – Ojos Sin Ver

9- نانسي عجرم – يا طبطب ودلع

10- شيرين – على بالي